Более 90 автомашин из Армении поставили на учет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане более 90 транспортных средств из Армении поставили на учет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что по инициативе министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Ерлана Заманбековича по всей стране проводилась широкомасштабная республиканская акция «Приемная на дороге».

В период проведения акции по области действовало 19 пунктов приема граждан. Дополнительно была организована работа телефона горячей линии. Осуществлена прямая трансляция с мест проведения акции в социальных сетях в которых приняло участие более 400 граждан и задано около 95 вопросов.

Всего поступило более 200 обращений. Из них по выдачи водительских удостоверений-31, по регистрации транспортных средств-21, по переоборудованию транспортных средств-22, по организации дорожного движения более 25.

Как сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев, после публикации постановления Правительства 93 восточноказахстанца одними из первых воспользовались предоставленной возможностью и поставили автомобили на казахстанский учет.

По имеющимся данным, на территории Восточно-Казахстанской области более 150 транспортных средств, завезённые на территорию Казахстана из Армении, из них более 60 автомобилей имеют правостороннее расположение руля.

«Таким образом, остается актуальным вопрос регистрации автомобилей, прошедших переоборудование руля с правого на левый. Регистрация таких авто тоже упрощена, автовладельцы могут зарегистрировать свой автотранспорт после прохождения процедуры испытания и получения свидетельства о безопасности конструкции автомобиля», - отметил полковник полиции Сагат Мадиев.

Департамент полиции напоминает жителям ВКО, что осталось несколько дней до завершения сроков прохождения регистрации транспортных средств с армянским учетом. Граждане все еще могут успеть получить четырехзначные желтые номера и на законных основаниях передвигаться на своей автомашине по Казахстану.

Фото: Пресс-служба департамента полиции ВКО

