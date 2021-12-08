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Более 9 тысяч женщин и детей получили вакцину Pfizer в столице

8 Декабря 2021 14:20
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Более 9 тысяч женщин и детей получили вакцину Pfizer в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения столицы Гульназ Досмырзаева рассказала о ходе вакцинации беременных женщин и детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 15 ноября столица также приступила к вакцинации препаратом Pfizer беременных и кормящих женщин, детей от 12 до 18 лет. За полные три недели данной вакциной провакцинировано 9 300 человек из подлежащего контингента. В лидерах по приему Pfizerу нас подростки – более 6 200 детей, следом кормящие мамы – свыше 2 800, и беременные - 206 женщин. Прививку дети могут получать как в медицинских организациях, так и в медпунктах своих школ», - сказала Гульназ Досмырзаева на брифинге в акимате.

Она напомнила, что с 22 ноября по всей стране стартовала ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции.

«На сегодня по городу повторную вакцину против КВИ получили почти 2 100 человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений», - отметила врач.

«Отмечу, что ревакцинация проводится строго с соблюдением санитарных норм и интервала между компонентами. Повторно вакцину можно получить в пунктах вакцинации медицинских организаций и торгово-развлекательных центов, торговых домов», - заключила Г. Досмурзаева.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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