РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 9 тысяч разрешений на временное проживание выдали иностранцам в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Иностранцам, прибывшим в страну на срок, превышающий 30 суток, для работы, учёбы, лечения, с целью воссоединения семьи, а также бизнес-иммигрантам оформляется разрешение на временное проживание. С начала текущего года в столице оформлено более 9 тысяч разрешений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В отношении иностранцев, не имеющих разрешения на временное проживание, нарушивших срок пребывания в стране более чем на 10 суток, административный протокол направляется в суд, где выносится решение – штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы РК.

    «За последние два года отменена регистрация иностранцев в ОВД. При этом мы не утратили миграционный контроль за их пребыванием. Его основным элементом является механизм уведомления органов внутреннил дел лицами, принимающими иностранцев. Этот механизм автоматизирован и реализован через визово-миграционный портал. Вся ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформлении разрешения на временное проживание иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц. В свою очередь, принимающие иностранца стороны (гостиницы, арендные квартиры, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т.д.) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца. При нарушении этого механизма, в соответствии с действующим законодательством, принимающая сторона несет административную ответственность по статье 518 КРКоАП», - отметил на брифинге Арман Баймухамет.

    В этой связи глава столичного управления миграционной службы призвал физических и юридических лиц, принимающих иностранцев, вовремя уведомлять органы полиции о проживающих у них лицах.



    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!