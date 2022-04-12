Более 9 тысяч разрешений на временное проживание выдали иностранцам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Иностранцам, прибывшим в страну на срок, превышающий 30 суток, для работы, учёбы, лечения, с целью воссоединения семьи, а также бизнес-иммигрантам оформляется разрешение на временное проживание. С начала текущего года в столице оформлено более 9 тысяч разрешений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отношении иностранцев, не имеющих разрешения на временное проживание, нарушивших срок пребывания в стране более чем на 10 суток, административный протокол направляется в суд, где выносится решение – штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы РК.

«За последние два года отменена регистрация иностранцев в ОВД. При этом мы не утратили миграционный контроль за их пребыванием. Его основным элементом является механизм уведомления органов внутреннил дел лицами, принимающими иностранцев. Этот механизм автоматизирован и реализован через визово-миграционный портал. Вся ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформлении разрешения на временное проживание иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц. В свою очередь, принимающие иностранца стороны (гостиницы, арендные квартиры, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т.д.) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца. При нарушении этого механизма, в соответствии с действующим законодательством, принимающая сторона несет административную ответственность по статье 518 КРКоАП», - отметил на брифинге Арман Баймухамет.

В этой связи глава столичного управления миграционной службы призвал физических и юридических лиц, принимающих иностранцев, вовремя уведомлять органы полиции о проживающих у них лицах.



