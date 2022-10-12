Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Более 9 тысяч человек спасено силами МЧС с начала года
12 Октября 2022, 16:22

Более 9 тысяч человек спасено силами МЧС с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особо важной в деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники, в число которых входят пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, диспетчеры и летчики ликвидируют чрезвычайные ситуации, тушат пожары, спасают людей и имущество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С начала года для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями

МЧС осуществлены 61 тыс. 983 выезда, спасено 9 тыс. 863 человека, эвакуировано из зоны ЧС 10 тыс. 627 человек, оказана первая медицинская помощь 3 тыс. 690 пострадавшим.

Зарегистрировано 9 тыс. 727 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, в которых пострадали 1 тыс. 481 человек.

Дежурно-диспетчерскими подразделениями МЧС принимаются незамедлительные меры по информированию населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера посредством рассылки SMS-сообщений на телефоны сотовой связи, в соответствии с утвержденным перечнем типовых шаблонов SMS-сообщений.

Всего через сотовых операторов связи населению направлено – 4 тыс. 558 смс-рассылок по штормовым предупреждениям (гололед, сильный ветер, метель, сильный мороз, угроза дождевых паводков, угроза схода лавин и др.), закрытие автотрасс, отмена занятий и другое.

Оперативная информация, содержание которой требует незамедлительного реагирования и принятия решения доводится до соответствующих должностных лиц и органов управления немедленно в соответствии с установленным порядком.


Фото: gov.kz





Новости по теме
Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
Средняя зарплата казахстанцев превысила 299 тысяч тенге
Читайте также
Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау
Ногу ребенка зажало в дереве в Петропавловске
Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» остановлены на сутки - МЧС РК
Спасатели рассказали подробности трагедии в Шахтинске
Краснокнижного лебедя-кликуна спасли жители Акмолинской области
Пожар произошел в ЖК «Айсанам» на левобережье Астаны
Вопрос о бомбоубежищах Астаны прокомментировали в МЧС
Восемь человек госпитализированы из-за неправильной эксплуатации печного отопления - МЧС РК
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив