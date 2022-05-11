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Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
11 Мая 2022 21:31

Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Этим летом в Карагандинской области отдыхом и занятостью охватят 188 971 ученика. Для них будут работать пришкольные и загородные лагеря, кружки и секции, библиотеки и музеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об организации досуга детей в летнее время рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций.

«Оздоровлением в 11 загородных лагерях планируется охватить более 9000 детей и подростков. При школах будут работать 389 лагерей с питанием и 319 профильных площадок без питания. Активизируется работа организаций дополнительного образования по техническому творчеству, робототехнике и туристско-краеведческому направлению. Планируется проведение турпоходов. На базе загородного лагеря «Факел» Актогайского района в июне проведут три областных слёта», – говорит руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Областная детская библиотека имени Абая организует для юных читателей встречи с писателями. Во Дворце культуры горняков Караганды пройдёт фестиваль «Еркетай». В Историко-культурном центре Первого Президента РК (г. Темиртау) проведут конкурс домбристов «Күмбіретші күйі сен, домбра». Также для воспитанников пришкольных лагерей на благотворительной основе будут транслироваться отечественные анимационные фильмы.

«С 1 июня начнёт работать оздоровительный комплекс «Барс» в Каркаралинске. На его территории есть спортплощадки для волейбола, баскетбола и футбола. За один заезд лагерь готов принять 120 человек. Всего за летний сезон в «Барсе» смогут отдохнуть 600–700 человек. Также на нашем балансе находится спортивно-оздоровительный лагерь «Бригантина», который расположен на берегу Чкаловского водохранилища. В «Бригантине» ежегодно активно отдыхают около 500 детей и подростков – это ученики общеобразовательных и спортивных школ городов и районов области, дети из малообеспеченных семей», – сообщил глава управления физкультуры и спорта Темирхан Абылаев.

Кроме того, спортшколы региона планируют провести более 50 спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками. Будет активизирована работа инструкторов в сельских районах. В рамках проекта «Лето с чемпионами» мастер-классы для учеников совместно с тренерами спортшкол проведут известные спортсмены. Для обеспечения безопасности на водоёмах в период купального сезона более 1000 детей планируют обучить плаванию.


Автор:
Корреспондент
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