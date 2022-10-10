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    14:45, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 9 тонн наркотиков изъяли за время спецоперации «Қарасора-2022»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершается республиканская антинаркотическая спецоперация «Қарасора-2022». Она проводится в сезон произрастания наркосодержащих растений в южных регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период операции изъято 9,2 тонны наркотиков, в том числе 2 тонны марихуаны, 169 кг гашиша, 37 кг синтетических наркотиков, 720 грамм героина и более 58 тысяч кустов культивированных наркосодержащих растений. Уничтожено более 85 тонн дикорастущей конопли», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек в ходе брифинга.

    По ее данным, за 4 месяца операции полицией выявлено более 1 тысячи наркопреступлений, в том числе свыше 540 фактов сбыта, 137 случаев хранения наркотиков и 244 случая культивирования наркосодержащих растений.

    «В этом году в спецоперации впервые применяются беспилотные летательные аппараты Министерства обороны РК. С их помощью выявлено 6 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, изъято более 600 кг марихуаны, задержано 10 преступников», - добавила спикер.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
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