Более 9 тысяч покинутых из-за паводков домов казахстанцев охраняет полиция

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Боранова Актоты Сермахановна озвучила данные об участии сотрудников полиции в противопаводковых мероприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В аварийно-спасательных мероприятиях участвуют более 4 тысяч сотрудников и военнослужащих, курсанты ведомственных Академий, а также порядка 700 единиц техники полицейского ведомства. Это патрульные автомашины, служебные автобусы, КАМАЗы, УРАЛы, 2 вертолета, которыми совершено более 60 облетов и 2 самолета (2 вылета с доставкой гумпомощи), — сказала Актоты Боранова на брифинге в СЦК.

По ее словам, очищено более 10 тысяч метров арыков. Уложено более144 тысяч мешкотар. Эвакуировано 12,6 тысячи человек. Увеличено до 50 количество оцепленных пострадавших населённых пунктов.

— Под охраной полиции сейчас находится 9 135 покинутых жилых домов и иных объектов. Мародерств не допущено. Организовано безопасное пребывание граждан в 80 крупных пунктах временного размещения. Особое внимание уделено дорожной безопасности. Введено и поддерживается ограничение движения на 14 участках дорог республиканского значения в 7 областях, — отметила спикер.

Из зон подтопления организованными колоннами патрульной полицией сопровождено 5 тысяч единиц автотранспорта.