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Более 9 млрд тенге заморожены в филиалах российских банков

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Мая 2022, 10:46
Более 9 млрд тенге заморожены в филиалах российских банков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Банк ЦентрКредит» ведет работы по выводу замороженных средств клиентов «Альфа-Банка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО «Сбербанк», ДБ АО «Альфа-Банк» и ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан). В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге (по ДБ АО «Сбербанк» – 2,7 млрд тенге, по ДБ АО «Альфа-Банк» – 6,2 млрд тенге по ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) – 0,3 млрд тенге)», - сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ответ на депутатский запрос.

Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО «Сбербанк» на сумму 2,9 млрд тенге.

По клиентам ДБ АО «Альфа-Банк» заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 млрд тенге.

«В настоящее время новым акционером банка в лице АО «Банк ЦентрКредит» ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. По клиентам ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций», - добавила М. Абылкасымова.


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