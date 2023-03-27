Более 9 млн товаров могут хранить бизнесмены в фулфилмент-центре Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что дает открытие первого фулфилмент-центра в Астане, рассказал заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фулфилмент-центр OZON введен в эксплуатацию. Это крупный логистический комплекс, который создаст более тысячи рабочих мест на общую сумму инвестиций 40 млрд тенге. Данный фулфилмент-центр позволит предпринимателям хранить более 9 млн различных товаров. Это удобно для некоторых магазинов, у которых нет своего хранения, или если им невыгодно арендовать какие-то склады. Фулфилмент-центр создан, чтобы облегчить им задачи логистики, а также поставки товаров в свои магазины», - пояснил Максат Жанабаев во время брифинга Службы коммуникаций города Астаны.