Более 9 млн тонн угля нужно казахстанцам к отопительному сезону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов озвучил данные о проводимой ведомством работе по обеспечению населения углем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения углем населения и бюджетных организаций министерством разработан и направлен в местные исполнительные органы План мероприятий по формированию потребности с указанием конкретных сроков исполнения. Индикаторы доведены до всех регионов», - сказал Ильяс Оспанов на заседании Правительства.

По его словам, согласно плану, в текущем отопительном периоде потребность в угольной продукции составляет 9,1 млн тонн (в том числе на коммунально-бытовые нужды -

2,4 млн тонн, население – 6,7 млн тонн угля).

«За 7 месяцев текущего года добыто 61,7 млн тонн угля, из них на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 3,9 млн тонн», - отметил вице-министр.