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    13:49, 22 Август 2023 | GMT +6

    Более 9 млн тонн угля нужно казахстанцам к отопительному сезону

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    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов озвучил данные о проводимой ведомством работе по обеспечению населения углем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения углем населения и бюджетных организаций министерством разработан и направлен в местные исполнительные органы План мероприятий по формированию потребности с указанием конкретных сроков исполнения. Индикаторы доведены до всех регионов», - сказал Ильяс Оспанов на заседании Правительства.

    По его словам, согласно плану, в текущем отопительном периоде потребность в угольной продукции составляет 9,1 млн тонн (в том числе на коммунально-бытовые нужды -

    2,4 млн тонн, население – 6,7 млн тонн угля).

    «За 7 месяцев текущего года добыто 61,7 млн тонн угля, из них на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 3,9 млн тонн», - отметил вице-министр.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество МИИР РК Другие государственные органы Отопительный сезон Уголь для mail.ru
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