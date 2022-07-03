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Более 9 млн человек вакцинировались от коронавируса в РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июля 2022, 10:50
Более 9 млн человек вакцинировались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству граждан, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 2 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 392 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 311 204 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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