Более 9 млн человек вакцинировались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству граждан, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 2 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 392 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 311 204 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.