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Более 9 млн 300 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Июля 2022, 08:22
Более 9 млн 300 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в РК.

3 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 526 тыс. 717 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 311 тыс. 459 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 73 человека выздоровели от КВИ в РК.


Здравоохранение   Общество   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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