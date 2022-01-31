Новости
Более 9 миллионов казахстанцев вакцинировались от COVID-19
31 Января 2022 09:08
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеБолее 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19 Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане Шымкент вышел из «красной» зоны по коронавирусу
По данным на 30 января, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 186 151 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 755 121 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19
- Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
- Шымкент вышел из «красной» зоны по коронавирусу
- Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
- 12080 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 7491 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047