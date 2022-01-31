Более 9 миллионов казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 30 января, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 186 151 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 755 121 человек.