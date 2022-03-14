Более 9,6 тысячи заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате
Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.
В рамках реализации поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 17 регионах Казахстана в пилотном режиме запущен проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.
Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, а остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.
«Раньше гражданам, потерявшим здоровье, для установления инвалидности и получения технических средств (далее – ТСР) и услуг реабилитации приходилось обращаться в различные инстанции. Сначала – в поликлинику для обследования, потом – в отдел медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. После установления инвалидности – в НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» для назначения пособия и в акимат для получения ТСР и услуг реабилитации. Далее проводились процедуры госзакупок, которые иногда длились несколько месяцев. Граждане не могли своевременно получить техсредства и услуги, а также не всегда были удовлетворены их качеством.
Теперь в рамках реализации пилотного проекта заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а медико-социальная экспертиза проводится дистанционно без его участия на основании заключения врачей из поликлиники. Пособие назначается автоматически после установления группы инвалидности. ТСР и услуги реабилитации лица с инвалидностью с 2021 года могут выбирать и заказывать самостоятельно через Портал социальных услуг, а государство возмещает их стоимость. Благодаря Порталу стали прозрачными процессы очередности, сократились сроки предоставления товаров и услуг в некоторых случаях с полугода до 2-х недель», – подчеркнул вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.
Ранее на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Ербол Оспанов сообщил, что посредством пилотного проекта в 2022 году планируется довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20% лиц с инвалидностью.