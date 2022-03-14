Более 9,6 тысячи заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности по состоянию на 11 марта рассмотрено 9 609 заявок со всех регионов Казахстана. к проекту подключены 487 медицинских организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В рамках реализации поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 17 регионах Казахстана в пилотном режиме запущен проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, а остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

«Раньше гражданам, потерявшим здоровье, для установления инвалидности и получения технических средств (далее – ТСР) и услуг реабилитации приходилось обращаться в различные инстанции. Сначала – в поликлинику для обследования, потом – в отдел медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. После установления инвалидности – в НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» для назначения пособия и в акимат для получения ТСР и услуг реабилитации. Далее проводились процедуры госзакупок, которые иногда длились несколько месяцев. Граждане не могли своевременно получить техсредства и услуги, а также не всегда были удовлетворены их качеством.

Теперь в рамках реализации пилотного проекта заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а медико-социальная экспертиза проводится дистанционно без его участия на основании заключения врачей из поликлиники. Пособие назначается автоматически после установления группы инвалидности. ТСР и услуги реабилитации лица с инвалидностью с 2021 года могут выбирать и заказывать самостоятельно через Портал социальных услуг, а государство возмещает их стоимость. Благодаря Порталу стали прозрачными процессы очередности, сократились сроки предоставления товаров и услуг в некоторых случаях с полугода до 2-х недель», – подчеркнул вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Ранее на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Ербол Оспанов сообщил, что посредством пилотного проекта в 2022 году планируется довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20% лиц с инвалидностью.



