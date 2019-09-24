Более 9,6 тысячи инвалидов трудоустроили в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в Казахстане в этом году трудоустроено 9,6 тыс. лиц с ограниченными возможностями, из них на постоянные рабочие места – 3,9 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в состав участников госпрограммы включены 10,8 тыс. лиц с ограниченными возможностями, что составляет 3% от общего количества участников госпрограммы (402,8 тыс. человек). В разрезе направлений госпрограммы: краткосрочными курсами охвачено 1 170 человек; обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» – 757 человек; микрокредит получили 179 человек, из них 90 открыли собственное дело; на вакантные рабочие места трудоустроен 3 851 человек; на социальные рабочие места трудоустроены 983 человека; на молодежную практику трудоустроены 440 человек; на общественные рабочие места трудоустроены 4 337 человек.

В 2019 году планируется трудоустроить в рамках госпрограммы более 16 тыс. человек.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года в Казахстане проживают 690,6 тыс. инвалидов, или 3,7 % от общей численности населения, 424,4 тыс. трудоспособного возраста (61%), работающие – 106 тыс. человек.