Более 9,6 тыс. семей должны вернуть неправомерно назначенную АСП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области адресная социальная помощь (далее – АСП) была выплачена 35 тыс. 497 семьям на сумму 14,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

При назначении АСП 9 тыс. 632 семьи неверно указали свои реальные доходы. Теперь они должны вернуть в казну 133,5 млн тенге.

По информации областного Управления координации занятости и социальных программ , самыми распространенными нарушениями, выявленными в ходе проведенной проверки, стали умышленное сокрытие не только реальных доходов, но и имеющихся бизнеса, недвижимости, транспорта и скота.

«16 мая т.г. многодетной семье, проживающей в Меркенском районе, назначена АСП на сумму 1 млн 416 тысяч 588 тенге. При проведении проверки жилищно-бытовых условий и доходов указанной семьи выяснилось, что они проживают в новом доме общей площадью более 100 квадратных метров. Семья живет в достатке, имеет хорошее материальное положение. Установлено, что глава семьи является индивидуальным предпринимателем. При назначении АСП в 1 квартале был заявлен доход 415 тыс. 968 тенге. В ходе проверки законности получения соцпомощи установлено, что их доход за первый квартал составил более 1 млн тенге», – сообщил руководитель УКЗСП Жамбылской области Тимуржан Нурымбетов.

По его словам, аналогичные факты были выявлены и в других районах региона.

«Также в мае т.г. семье из шести человек, проживающей в Сарысуском районе, была назначена ежемесячная АСП в размере 110 тыс. 566 тенге, на общую сумму 1 млн 326 тыс. 792 тенге. При повторной проверке участковой комиссией установлено, что получатель на момент назначения указал доход от предпринимательской деятельности за 1 квартал 127 тыс. 500 тенге, когда на самом деле его доход превышал 500 тыс. тенге», – проинформировал Тимуржан Нурымбетов.

Он также отметил, что в целях получения соцпомощи незаконным путем некоторые жители региона пытались скрыть фактический адрес проживания либо адрес временной регистрации.

На сегодняшний день с жителей Жамбылской области, неправомерно получивших адресную соцпомощь, взыскано 27,1 млн тенге.

Напомним, в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП по республике выявлено почти 74 тыс. получателей адресной соцпомощи, которые предоставили недостоверные сведения о доходах.

В этой связи министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат в нарушение Закона РК «О государственной адресной социальной помощи». Работа в данном направлении продолжается.

Как сообщалось ранее, 7 октября текущего года на заседании Правительства РК министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов презентовал новые механизмы оказания АСП, которые планируется внедрить в Казахстане с 1 января 2020 года.

«Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, в первую очередь детям и многодетным семьям! Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную социальную помощь малообеспеченным семьям, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет введения государственного пособия из средств республиканского бюджета. Данное госпособие будет выплачиваться всем многодетным семьям (имеющим четверых и более несовершеннолетних детей), вне зависимости от их дохода.

АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Пороговый критерий для назначения в 70% от ПМ остается. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только им, но и всей семье.

Для детей из малообеспеченных семей предлагается внедрить гарантированный социальный пакет. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.