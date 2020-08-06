Более 9,6 млн медицинских масок и 65 тыс. литров антисептиков изъято из незаконного оборота в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане из незаконного оборота изъято более 9,6 млн медицинских масок, 65 тыс. литров антисептиков, свыше 388,2 тыс. упаковок различных лекарственных препаратов на сумму 819 млн тенге. Об этом стало известно на прошедшем в Аппарате Совета Безопасности совещании по вопросам обеспечения экономической безопасности с участием министра финансов Е.К. Жамаубаева и председателя Комитета по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Особое внимание было уделено реализации поручений Главы государства по обеспечению контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией, пресечению незаконного оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также по борьбе с финансовыми пирамидами.

Кроме того, рассмотрен вопрос исполнения поручения председателя Совета Безопасности по организации комплексного подхода к борьбе с теневой экономикой и сокращению теневого оборота. Так, по результатам проведенных проверок из незаконного оборота изъято более 9,6 млн медицинских масок, 65 тыс. литров антисептиков, свыше 388,2 тыс. упаковок различных лекарственных препаратов на сумму 819 млн тенге, с передачей продукции в территориальные органы здравоохранения.