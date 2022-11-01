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Более 9,5 тысяч новых рабочих мест создадут в Улытауской области

1 Ноября 2022, 13:07
Более 9,5 тысяч новых рабочих мест создадут в Улытауской области
1 Ноября 2022, 13:07

Более 9,5 тысяч новых рабочих мест создадут в Улытауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что обеспеченность населения Улытауской области питьевой водой достигнет 100%, также в регионе создадут более 9,5 тысяч новых рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Правительстве представили проект Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы.

«Для решения проблем нехватки медицинских учреждений, а также инфраструктуры в сфере здравоохранения предусмотрено строительство и капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения на 235 мест и 350 посещений. В сфере образования планируется строительство 4 детских садов на 880 мест и 4 дворцов школьников на 1100 мест, также проработают вопрос строительства государственного технического университета», - сообщил Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он проинформировал, что в сфере культуры и спорта планируется строительство и реконструкция 6 объектов культуры и 10 спортивных объектов.

«Ряд мероприятий Комплексного плана направлены на улучшение экологической ситуации в регионе. Планируется проведение работ по озеленению Жезказгана и Сатпаева, а также очистке Кенгирского и Жездинского водохранилищ», - сказал министр.

«Обеспеченность питьевой водой сельского населения достигнет 100%, а охват учащихся дополнительным образованием - 80%. Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 98%. Создадут более 9,5 тысяч новых рабочих мест», - сообщил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что в Улытауской области реализуют проекты по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, решат экологические проблемы.


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