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Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
3 Мая 2022 01:29
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Последний раз случай заболевания коронавирусом регистрировали в Атырауской области 16 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 9 517 человек: беременные женщины - 394, кормящие матери - 3354, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4301 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя. Всего в Казахстане прививку от коронавируса получили 9 485 851 человек.

Как ранее сообщалось, коронавирусная инфекция стала причиной смерти 128 человек в Атырауской области.


Автор:
Корреспондент
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