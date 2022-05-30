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Более 9,5 млн казахстанцев вакцинированы против COVID-19
30 Мая 2022 10:41

Более 9,5 млн казахстанцев вакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 503 996 человек, вторым компонентом - 9 280 663 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Привиты первым компонентом в акцины Pfizer 1 164 891 человек, II-м компонентом – 1 043 690 человек.

Из них первым компонентом: подростки – 852 409, беременные женщины – 39 982, кормящие женщины – 141 735.
Вторым компонентом: подростки – 805 707, беременные женщины – 35 881, кормящие женщины – 130 604.



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