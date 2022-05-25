Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 9,5 млн казахстанцев привились первым компонентом вакцины против COVID-19
25 Мая 2022 09:54

Более 9,5 млн казахстанцев привились первым компонентом вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 25 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 500 тыс. 1 человек, вторым компонентом – 9 млн 274 тыс. 13 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 млн 329 тыс. 523 казахстанца.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.


Читайте также
Девять человек заболели и три выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
Доля частных операторов на рынке газа достигает 16% в Казахстане
Подпольное казино выявили в одном из кафе города Костаная
Арестованный в феврале замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов вышел на работу
Экологический стартап карагандинских студентов выиграл миллион тенге
Лечение от КВИ продолжают получать 133 казахстанца
Оперативно выявлять угнанные авто совместно будут полицейские Казахстана и Кыргызстана
Школы Семея отремонтируют на 611 млн тенге

Лента новостей

Архив