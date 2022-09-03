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Более 9,5 млн человек вакцинировались от коронавируса в РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Сентября 2022, 09:52
Более 9,5 млн человек вакцинировались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

2 сентября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились 9 586 003 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 372 336 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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