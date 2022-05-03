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    11:07, 03 Май 2022 | GMT +6

    Более 9,4 млн казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 2 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 486 041 человек, вторым компонентом - 9 247 120 человек.

    «Первой дозой вакцины «Pfizer» на сегодняшний день провакцинированы: подростки – 827 658, беременные женщины – 38 406, кормящие женщины – 136 779.

    Второй дозой привились: подростки – 756 561, беременные женщины – 33 319, кормящие женщины – 121 325», - говорится в публикации МВК.

    Ранее сообщалось , что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ.


    Теги:
    Общество Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение
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