Более 9,4 млн казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 2 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 486 041 человек, вторым компонентом - 9 247 120 человек.

«Первой дозой вакцины «Pfizer» на сегодняшний день провакцинированы: подростки – 827 658, беременные женщины – 38 406, кормящие женщины – 136 779.

Второй дозой привились: подростки – 756 561, беременные женщины – 33 319, кормящие женщины – 121 325», - говорится в публикации МВК.

Ранее сообщалось , что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ.