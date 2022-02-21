Новости
Более 9,3 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса
21 Февраля 2022 08:27
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане Более 4000 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону
По данным на 21 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 348 441 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 932 551 человек.
Данные по регионам:
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Королева Елизавета II заболела коронавирусом
- Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане
- Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону
- Более 4000 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
- 2 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн