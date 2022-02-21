Более 9,3 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 21 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 348 441 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 932 551 человек.

Данные по регионам: