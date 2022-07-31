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Более 9,3 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
31 Июля 2022 08:53

Более 9,3 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 552 475 человек, вторым компонентом - 9 332 615 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом Pfizer привились 1 233 914 человек, вторым компонентом – 1 184 879 человек.

Из них первой дозой - 871 839 подростков, 41 435 беременных женщин, 145 170 кормящих женщин. Второй дозой - 853 949 подростков, 39 181 беременная женщина, 141 172 кормящие женщины.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 8713 заболевших коронавирусной инфекцией, 1887 человек выздоровели.



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