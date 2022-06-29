29 Июня 2022 10:30

Более 9,3 млн казахстанцев привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 29 июня 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 523 631 человек, вторым компонентом - 9 306 077 человек.

Вакциной Pfizer привились: первым компонентом - 1 220 828 человек, вторым компонентом – 1 141 780 человек.

Из них первой дозой: подростки – 866 622, беременные женщины – 41 119, к ормящие женщины – 144 803.

Второй дозой: подростки – 837 197, беременные женщины – 38 121, кормящие женщины – 137 307.

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 110 человек, выздоровели 48.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.