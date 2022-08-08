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Более 9,3 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане
8 Августа 2022 09:12

Более 9,3 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

7 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 711 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 343 683 человека.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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