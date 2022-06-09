9 Июня 2022 10:21

Более 9,2 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 8 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 510 545 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 288 778 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.