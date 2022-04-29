Более 9,2 млн казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

28 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 483 123 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 241 702 человека.

Первой дозой вакцины «Pfizer» на сегодняшний день провакцинированы : подростки – 823 047, беременные женщины – 38 122, кормящие женщины – 136 056.

Второй дозой привились: подростки – 749 851, беременные женщины – 32 966, кормящие женщины – 119 816.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.