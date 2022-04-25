Более 9,2 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в Казахстане по состоянию на 24 апреля первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 479 958 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 233 957 человек.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано в Казахстане первой дозой:

Подростки – 816 948,

Беременные женщины – 37 807,

Кормящие женщины – 135 122.

Второй дозой:

Подростки – 740 331,

Беременные женщины – 32 480,

Кормящие женщины – 117 731.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.