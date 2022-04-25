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    09:17, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 9,2 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в Казахстане по состоянию на 24 апреля первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 479 958 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 233 957 человек.

    Вакциной «Pfizer» провакцинировано в Казахстане первой дозой:

    Подростки – 816 948,

    Беременные женщины – 37 807,

    Кормящие женщины – 135 122.

    Второй дозой:

    Подростки – 740 331,

    Беременные женщины – 32 480,

    Кормящие женщины – 117 731.

    Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение Главная
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