09:17, 25 Апрель 2022 | GMT +6
Более 9,2 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в Казахстане по состоянию на 24 апреля первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 479 958 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 233 957 человек.
Вакциной «Pfizer» провакцинировано в Казахстане первой дозой:
Подростки – 816 948,
Беременные женщины – 37 807,
Кормящие женщины – 135 122.
Второй дозой:
Подростки – 740 331,
Беременные женщины – 32 480,
Кормящие женщины – 117 731.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.