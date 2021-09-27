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    01:50, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 891 тысячи казахстанцев получили АСП с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адресная социальная помощь (АСП) назначена 891,1 тысячи человек из 186,2 тысячи семей. В этом году на эти цели из бюджета выделено 83 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

    На 1 сентября 2021 года 227,1 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

    Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

    Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства egov.kz.



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