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Более 890 тысяч деревьев посажено в Нур-Султане за год

21 Декабря 2021 14:13
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Более 890 тысяч деревьев посажено в Нур-Султане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в окрестностях Нур-Султана посажено 890 151 дерево. Об этом сообщил руководитель Управления активов и государственных закупок по городу Нур-Султан Ерсин Отебаев на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Реализация проекта «Зеленый пояс», инициированного Елбасы, продолжается. Ведется работа по превращению окрестностей города Нур-Султан в лесной массив. В этом году из городского бюджета на проект «Зеленый пояс» выделено 2 млрд 95 млн тенге. На эти средства было посажено 890 151 дерево. Площадь, на которой произведены посадки, составляет 838 гектаров», – сказал Е.Отебаев.

По его словам, также высокими темпами ведется работа по озеленению внутри города. Для этого ТОО «Астана Зеленстрой» выделено 1 млрд 623 млн тенге. Из выделенной суммы в этом году освоено 562 млн тенге, на которые приобретены 40 единиц техники и 72 единицы дополнительного оборудования. Остальные средства будут освоены до 2026 года.


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#Нур-Султан   #Экология  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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