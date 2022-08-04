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Более 890 человек лечатся от КВИ в домашних условиях в Атырауской области
4 Августа 2022 21:23

Более 890 человек лечатся от КВИ в домашних условиях в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По данным пресс-службы управления здравоохранения, вспышка заболевания в регионе обусловлена малым количеством вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Атырауской областной больнице №2 от коронавирусной инфекции всего лечатся 42 человека. Из них 15 человек - беременные женщины, 17 человек - дети, 10 - взрослые. Я советую не пренебрегать своим здоровьем и вовремя обращаться за помощью к врачу. Особенно слабый иммунитет у детей и беременных женщин. Им надо следить за здоровьем», - говорит врач-инфекционист Шолпан Канатова.

В области 273 тыс. человек получили I компонент вакцины, ревакцинацию – только 105 тыс., повторную ревакцинацию – около 6 тыс. жителей региона.

В настоящее время прививочные пункты в поликлиниках работают без выходных. Для I и II компонента вакцины имеется препарат Pfizer, а для ревакцинации – вакцины Vero Cell и QazVac.

В регионе 898 человек лечатся от коронавируса в домашних условиях, 60 лечатся стационарно.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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