Более 880 млрд тенге составили взносы казахстанцев в ФСМС в 2023 году

В Фонде социального медицинского страхования сообщили о размерах взносов, внесенных казахстанцами в течение последних трех лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в ответе организации на официальный запрос редакции, поступления взносов и отчислений на ОСМС составили за 2021 год – 751,5 млрд тенге, в том числе 346,5 млрд тенге – это взносы государства за 15 льготных категорий лиц; более 195 млрд тенге – отчислений работодателей.

за 2022 год - 1 трлн тенге, в том числе взносы государства – более 435 млрд тенге; отчисления работодателей – более 369 млрд тенге.

за 9 месяцев 2023 года – около 883,6 млрд тенге, в том числе взносы государства – более 294 млрд тенге; отчисления работодателей – более 331 млрд тенге.