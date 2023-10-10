Более 880 млрд тенге составили взносы казахстанцев в ФСМС в 2023 году
В Фонде социального медицинского страхования сообщили о размерах взносов, внесенных казахстанцами в течение последних трех лет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как говорится в ответе организации на официальный запрос редакции, поступления взносов и отчислений на ОСМС составили за 2021 год – 751,5 млрд тенге, в том числе 346,5 млрд тенге – это взносы государства за 15 льготных категорий лиц; более 195 млрд тенге – отчислений работодателей.
за 2022 год - 1 трлн тенге, в том числе взносы государства – более 435 млрд тенге; отчисления работодателей – более 369 млрд тенге.
за 9 месяцев 2023 года – около 883,6 млрд тенге, в том числе взносы государства – более 294 млрд тенге; отчисления работодателей – более 331 млрд тенге.
- Важно отметить, что эти средства не являются собственными средствами фонда, а активами фонда в системе ОСМС, при этом все взносы и отчисления поступают на специальный счет в Национальном банке, откуда ежемесячно направляются на оплату медицинских услуг, оказанных поставщиками Фонда по ОСМС. Если за 9 месяцев в этом году поступило 883,6 млрд тенге, то по итогам 8 месяцев приняты к оплате счета по оказанным медуслугам на 632 млрд тенге, которые оплачиваются из поступивших средств за ОСМС, - добавили в фонде.