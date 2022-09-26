Более 880 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов:

в городе Астане - 32,

в Акмолинской области - 797,

в Западно-Казахстанской области - 37,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 3,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 4,

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 377 365 человек.

Как сообщалось ранее, з а прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане.