Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом

21 Ноября 2022, 12:28
Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом
21 Ноября 2022, 12:28

Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За рубежом при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%», - говорится в сообщении ведомства.

Утром завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100%.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.


Новости по теме
Когда объявят итоги внеочередных выборов Президента РК
За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Читайте также
Когда объявят итоги внеочередных выборов Президента РК
За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах
Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах
Завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско
Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
Новости партнеров
Популярное
1 Глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах
2 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
3 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору