Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом

21 Ноября 2022, 12:28

21 Ноября 2022, 12:28

Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За рубежом при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%», - говорится в сообщении ведомства.

Утром завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100%.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.