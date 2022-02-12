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Более 87 тысяч жителей Костанайской области ревакцинировались

12 Февраля 2022 03:00
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Более 87 тысяч жителей Костанайской области ревакцинировались

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— На площадке региональной службы коммуникаций Костанайской области прошел брифинг заместителя руководителя управления здравоохранения акимата области Анжелы Бексултановой по вопросам вакцинации в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе для противодействия коронавирусной инфекции развернуто 1 650 инфекционных и карантинных коек, включая 1350 инфекционных коек, где находится 481 пациент, а также 300 карантинных коек, где находится 68 пациентов.

«На сегодняшний день вакцинировано 354 901 человек, или 59,6% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом - 337 885, или 56,7%. В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение»,- сообщила А. Бексултанова.

Она также напомнила, что в регионе с 22 ноября началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет.

«На 11 февраля ревакцинировано 87 856 человек, вакцину Comirnaty Pfizer получили первый компонент 9 947 человек (140 беременных женщин, 1 844 кормящих женщин и 7 963 подростков), второй компонент – 6 408 человек (91 беременная женщина, 1 267 кормящих женщин и 5 050 подростков), - дополнила она.

Напомним , ранее сообщалось о том, что инфекционные койки загружены на 33,4% в Костанайской области.


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#Костанайская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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