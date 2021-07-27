Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 87 094 человека. 1 461 пациент находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 87 094 человека (85 163 КВИ+ и 1 931 КВИ-), из них в стационарах находится – 24 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 62 766 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 461 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 306 пациентов, на аппарате ИВЛ – 182 пациента.



