Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 87 015 человек (79 248 КВИ+ и 7 767 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

«Из них в стационарах находится 18 333 пациентов, на амбулаторном уровне – 68 682 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 377 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 378 пациентов, на аппарате ИВЛ – 197 пациентов», - говорится в сообщении МВК.