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    08:31, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 87 015 человек (79 248 КВИ+ и 7 767 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    «Из них в стационарах находится 18 333 пациентов, на амбулаторном уровне – 68 682 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 377 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 378 пациентов, на аппарате ИВЛ – 197 пациентов», - говорится в сообщении МВК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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