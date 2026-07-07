Более 87 процентов казахстанцев поддерживают политический курс страны — опрос

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представил данные социологического опроса, согласно которым 87,8% граждан поддерживают курс развития страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на исследование компании DATAmetrics.

Компания DATAmetrics представила результаты социсследования, проведенного с 13 июня по 2 июля 2026 года по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. В опросе по форме личного интервью «face-to-face» приняли участие 8 000 жителей всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента старше 18 лет.

Исследование показало высокий уровень поддержки политическому курсу государства. Так, 87,8% опрошенных считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Авторы опроса отмечают, что важным индикатором гражданской активности является готовность населения участвовать в выборах. Так, на момент проведения опроса информации о дате проведения выборов депутатов Курултая еще не было, поэтому в анкете вопрос звучал следующим образом: «Если бы выборы в Курултай (Парламент) состоялись в ближайшее воскресенье, то Вы пошли бы голосовать?».

Большинство граждан выразили готовность принять участие в предстоящих выборах в Курултай. О намерении прийти на избирательные участки заявили 75,6% респондентов. Из них 44,2% сообщили, что «точно» будут голосовать, еще 31,4% — что «скорее» примут участие в голосовании.

За какую партию?

Для изучения партийных предпочтений респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Курултай состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию Вы проголосовали бы?»

По итогам опроса наибольшую поддержку получила партия «Адилет», за нее готовы проголосовать 54,2% респондентов. Второе место занимает партия «Ауыл» с показателем 7,3%. Партия «Ак жол» с показателем 4,6% находится на третьем месте. Уровень поддержки партии «Respublica» составляет 3,4%. За Общенациональную социал-демократическую партию готовы проголосовать 2,4% опрошенных.

Народная партия Казахстана нашла поддержку лишь у 2,1% опрошенных. Партия «Байтак» получила поддержку только 1,1% респондентов. Графу «Против всех» выбирают 2,3% опрошенных.

В заключении авторы опроса отметили, что каждый пятый казахстанец пока не определился со своими партийными предпочтениями.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которому свыше 84% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении. Подробнее читайте здесь.