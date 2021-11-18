Более 87 млн тонн нефти будет добывать Казахстан в 2022 году – прогноз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил прогноз по добыче нефти в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов качественного роста и ключевым фактором устойчивости экономики. Так, обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на уровне 4,1% и опережать темпы роста горнодобывающей промышленности (3,9%). Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

По его словам, рост добычи нефти ожидается за счет реализации Проекта устранения узких мест нефтепровода КТК для увеличения его мощности по казахстанскому участку в 2023 году.

«В сельском хозяйстве среднегодовой рост составит 5%, строительстве – 3,9%. Производство услуг будет расти в среднем на 5,4%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, а в 2026 году – 119,9 трлн тенге. ВВП на душу населения вырастит с 10,7 тыс долларов США в 2022 году до 14,2 тыс долларов в 2026 году. Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60 млрд долларов и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов. Сальдо торгового баланса вырастет с 19,3 млрд долларов до 36,4 млрд долларов. Целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%, в 2023-2024 годах – 4-5%, в 2025-2026 годах – 3-4%», - заключил министр.