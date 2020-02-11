Более 8600 прибывших из Китая все еще остаются под наблюдением врачей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мониторинге здоровья граждан,прибывших из Китая с 6 января текущего года, рассказал главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспонент МИА «Казинформ».
«В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике с 6 января текущего года на всех пунктах въезда через государственную границу осмотрено всего 260 885 человек, в том числе из КНР – 30 852. На сегодняшнее утро госпитализировано 140 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 113 выписано с выздоровлением, остается в стационарах 27. Состояние больных удовлетворительное. Ни у кого из госпитализированных коронавирус не обнаружен», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.
Он отметил, что медицинскими организациями обеспечен мониторинг 23 059 лиц, прибывших из Китая.
«На сегодняшний день 15478 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 8690 человек. Ни у кого подозрения на коронавирусную инфекцию не зарегистрировано», - проинформировал главный санитарный врач.
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