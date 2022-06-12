12 Июня 2022 10:44

Более 860 тыс. казахстанских подростков привились Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 12 июня 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано:

первым компонентом - 1 206 400 человек,

вторым компонентом – 1 087 196 человек.

Из них первой дозой привились:

подростки – 862 240,

беременные женщины – 40 836,

кормящие женщины – 144 125.

второй дозой вакцинировались:

подростки – 820 031,

беременные женщины – 36 713,

кормящие женщины – 133 229.

За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек. Лечатся от коронавируса 160 казахстанцев.