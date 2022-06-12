Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 860 тыс. казахстанских подростков привились Pfizer
12 Июня 2022 10:44

Более 860 тыс. казахстанских подростков привились Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 12 июня 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано:

первым компонентом - 1 206 400 человек,

вторым компонентом – 1 087 196 человек.

Из них первой дозой привились:

подростки – 862 240,

беременные женщины – 40 836,

кормящие женщины – 144 125.

второй дозой вакцинировались:

подростки – 820 031,

беременные женщины – 36 713,

кормящие женщины – 133 229.

За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек. Лечатся от коронавируса 160 казахстанцев.


Читайте также
Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев
Еще шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
Тринадцать заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
Более 120 казахстанцев лечатся от коронавируса амбулаторно
Четыре казахстанца выздоровели от коронавируса
Двенадцать заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Более 817 тыс. казахстанских подростков привились вакциной Pfizer
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

Лента новостей

Архив