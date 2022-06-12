Более 860 тыс. казахстанских подростков привились Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
По состоянию на 12 июня 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано:
первым компонентом - 1 206 400 человек,
вторым компонентом – 1 087 196 человек.
Из них первой дозой привились:
подростки – 862 240,
беременные женщины – 40 836,
кормящие женщины – 144 125.
второй дозой вакцинировались:
подростки – 820 031,
беременные женщины – 36 713,
кормящие женщины – 133 229.
За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек. Лечатся от коронавируса 160 казахстанцев.