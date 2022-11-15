Более 860 млрд тенге инвестировали в Астану за девять месяцев

15 Ноября 2022, 17:53

15 Ноября 2022, 17:53

Более 860 млрд тенге инвестировали в Астану за девять месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны сообщили, что за последние три года в столицу привлекли 3,2 трлн тенге. За девять месяцев текущего года в город уже инвестировано 863,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сколько составляет объем инвестиций в основной капитал Астаны

«За последние три года (с 2019 года по 2021 год) в столицу привлекли 3,2 трлн тенге. В 2021 году в Астану вложено 1,2 трлн тенге инвестиций - это второе место по республике после Атырау с ростом на 4,7%. Это исторический максимум», - сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

По информации ведомства, столица является лидером среди не горнодобывающих регионов. За 9 месяцев 2022 года уже инвестировано 863,5 млрд тенге, что на 11,7% больше значения соответствующего периода прошлого года.

«Совокупный объем инвестиций за 23 года с момента становления столицы (с 1998 года по 2021 год) составил более 12,3 трлн тенге. Треть инвестиций, а это четыре трлн тенге приходится на последние 4 года», - проинформировали в управлении.

Город стал привлекательным для иностранного инвестора, привлечено более 1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

«Сократилась доля бюджетных инвестиций до 11%, раньше ее доля была больше половины всех инвестиций. Сейчас 80% инвестиций города – частные инициативы. Доля МСБ в экономике города составила 72,4%», - говорится в сообщении.

Об инвестиционном климате в столице: как развивается инвестиционное направление после пандемии

«Столичный акимат сегодня создает привлекательный климат и для открытия собственного дела. Максимально упрощены всевозможные процедуры для создания и ведения бизнеса. Со стороны государства предпринимателям оказывается финансовая поддержка, что включает проектное финансирование, выдача государственных грантов, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, частичное гарантирование кредитов и другое», - сообщили в управлении.

В Астане создан привлекательный климат для ведения собственного дела. В городе работают более 190 тысяч субъектов бизнеса - рост к соответствующему периоду за 2021 год составляет 19,6%). Малым и средним бизнесом произведено 8,8 трлн тенге продукции. Каждый третий из пяти работающих горожан занят в сфере малого и среднего бизнеса – это 441 тысяча человек. Этот показатель на 15,3% больше предыдущего года.

Чем Астана привлекает инвесторов

Как пояснили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, в столице предусмотрен ряд мер государственной поддержки для инвесторов:

• натурные гранты в виде земельных участков, зданий и оборудования;

• налоговые льготы: НДС на импорт сырья и оборудования, КПН, земельный налог, налог на имущество = 0%;

• таможенные льготы: таможенная пошлина 0% до 5 лет на импорт оборудования и сырья;

• подведение необходимой инфраструктуры и привлечение иностранной рабочей силы вне квоты.