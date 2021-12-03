Более 86 тысяч подростков вакцинировались в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции на 3 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

2 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 108 553 человек. Из них п одростки – 86 108, б еременные женщины – 6 814, кормящие женщины – 15 630.

Ранее сообщалось , что более 8 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса.



