Более 86 млрд тенге инвестируют в транспортно-дорожную инфраструктуру в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжается улучшение состояния автодорог. В настоящий момент доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 85 процентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На отчетной встрече перед населением аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, что в автодорожную сферу в минувшем году инвестировано 86 млрд тенге, из которых 45 млрд тенге на дороги республиканского значения, в частности дороги «Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск» и «Калбатау-Майкапчагай». Больше 40 млрд тенге вложено в ремонт дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов.

В этом году продолжается реконструкция дорог республиканского значения с объемом финансирования 70 млрд тенге.

«Отрадно, что в этом году будет открыто движение по трассе «Алматы-Усть-Каменогорск» и на участке 200 км по автодороге «Калбатау – Майкапчагай». Полностью дороги введутся в эксплуатацию в 2022 году», – отметил Даниал Ахметов.

Помимо этого, завершается реконструкция 20 км дороги «Таскескен-Бахты», после корректировки проекта продолжится реконструкция дороги «Усть-Каменогорск - Алтай- Рахмановские ключи» в обход Осиновского перевала.

В этом году продолжатся дорожно-ремонтные работы на 138 км дорог областного и районного значения. Помимо этого, будут продолжены важные для развития транспортной инфраструктуры региона проекты, такие как реконструкция аэропортов города Усть-Каменогорск и села Урджар, строительство моста через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе. Общая стоимость проектов составит 8,5 млрд тенге.

«Всего в транспортно-дорожную инфраструктуру в этом году будет инвестировано 86,7 млрд тенге. Перед Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимами городов и районов ставлю задачу обеспечить завершение реконструкции аэропортов Усть-Каменогорска и Урджара, к концу года довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 89%», – резюмировал Даниал Ахметов.