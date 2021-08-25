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Более 854 тысяч человек получили АСП на 1 августа 2021 года

25 Августа 2021 10:45
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Более 854 тысяч человек получили АСП на 1 августа 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2021 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 854,3 тыс. человек из 177,9 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 122,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 августа 2021 года 216 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).



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#Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество  
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