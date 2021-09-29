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    14:43, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 850 тысяч человек получили оба компонента вакцины от КВИ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 28 сентября зарегистрировано 426 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 408 случаев с симптомами и 18 без симптомов.

    «Выписано всего – 270, поступило – 173. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 1 788 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 179. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ – 86, High flow занято – 51 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 4 448 пациента, с симптомами – 4 190 с легкой и средней степенью, без симптомов – 159 человек.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 2 324 человек, вторым компонентом – 4 636 человек.

    Всего на 28 сентября вакцинировано первым компонентом 948 526 человек, вторым компонентом 851 423 человека.

    Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 117 969 человек.

    Напомним, I компонентом 7 594 542 человека провакцинировано от КВИ в Казахстане на 29 сентября 2021 г, II компонентом 6 500 573 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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