9 Августа 2022 09:32

Более 850 тыс. подростков вакцинировано от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 8 августа вакциной «Pfizer» провакцинировано:





Первым компонентом - 1 235 991 человек,

Вторым компонентом – 1 190 796 человек.





Из них:

Первой дозой:

Подростки – 872 628,

Беременные женщины – 41 516,

Кормящие женщины – 145 286.

Второй дозой:

Подростки – 855 843,

Беременные женщины – 39 253,

Кормящие женщины – 141 459.





Всего от коронавируса в Казахстане вакцинировано более 9,3 млн человек.