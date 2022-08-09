9 Августа 2022 09:32
Более 850 тыс. подростков вакцинировано от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
По состоянию на 8 августа вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первым компонентом - 1 235 991 человек,
Вторым компонентом – 1 190 796 человек.
Из них:
Первой дозой:
Подростки – 872 628,
Беременные женщины – 41 516,
Кормящие женщины – 145 286.
Второй дозой:
Подростки – 855 843,
Беременные женщины – 39 253,
Кормящие женщины – 141 459.
Всего от коронавируса в Казахстане вакцинировано более 9,3 млн человек.
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