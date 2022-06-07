Более 850 тыс. казахстанских подростков получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

6 июня вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первым компонентом - 1 194 774 человека,

Вторым компонентом – 1 066 076 человек.

Из них:

Первой дозой:

Подростки – 858 275,

Беременные женщины – 40 531,

Кормящие женщины – 143 252.

Второй дозой:

Подростки – 813 582,

Беременные женщины – 36 392,

Кормящие женщины – 132 021.